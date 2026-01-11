Трое американских бобслеистов выпали из саней на этапе Кубка мира в Швейцарии

Лилия Килячкова
Экипаж в составе Кристофера Хорна, Райана Рейджера, Хантера Пауэлла и Калеба Фернелла не смог вовремя разместиться в бобе после старта.

Фото: www.globallookpress.com/Eibner/Memmler via www.imago-ima

Трое американских бобслеистов вылетели из саней во время заезда на этапе Кубка мира в Санкт-Морице в Швейцарии.

Четверка спортсменов в составе Кристофера Хорна, Райана Рейджера, Хантера Пауэлла и Калеба Фернелла на старте не смогла вовремя разместиться в бобе (управляемые сани в бобслее — Прим. ред.). В итоге на первом повороте трое спортсменов вылетели из саней.

Известно, что один из бобслеистов ударился головой о бортик, второй вылетел за трассу и ударился спиной о конструкцию трека, а третий спортсмен пытался удержаться за сани, но тоже выпал.

В результате оставшийся в одиночестве пилот экипажа все-таки добрался до финиша.

Этап Кубка мира в Санкт-Морице проходит одновременно с чемпионатом Европы. Это один из последних шансов для спортсменов заработать очки для общего зачета Кубка мира и олимпийской квалификации.

Трое американских бобслеистов выпали из саней на этапе Кубка мира в Швейцарии
