Трое американских бобслеистов выпали из саней на этапе Кубка мира в Швейцарии

Трое американских бобслеистов вылетели из саней во время заезда на этапе Кубка мира в Санкт-Морице в Швейцарии.

Четверка спортсменов в составе Кристофера Хорна, Райана Рейджера, Хантера Пауэлла и Калеба Фернелла на старте не смогла вовремя разместиться в бобе (управляемые сани в бобслее — Прим. ред.). В итоге на первом повороте трое спортсменов вылетели из саней.

Известно, что один из бобслеистов ударился головой о бортик, второй вылетел за трассу и ударился спиной о конструкцию трека, а третий спортсмен пытался удержаться за сани, но тоже выпал.

В результате оставшийся в одиночестве пилот экипажа все-таки добрался до финиша.

Этап Кубка мира в Санкт-Морице проходит одновременно с чемпионатом Европы. Это один из последних шансов для спортсменов заработать очки для общего зачета Кубка мира и олимпийской квалификации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский теннисист Даниил Медведев выиграл 22-й титул ATP в карьере. В решающем поединке за титул наш соотечественник встретился на корте с представителем Соединенных Штатов Брендоном Накашимой.

Финальная игра завершилась уверенной победой россиянина в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Спортсмены провели на площадке более полутора часов, борясь за главный приз соревнований, общий фонд которых составлял внушительные 800 тысяч долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.