Российский теннисист Даниил Медведев выиграл 22-й титул ATP в карьере

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Он завоевал очередной трофей в Австралии, уверенно обыграв американского оппонента в финальном противостоянии.

Сколько титулов ATP на счету Даниила Медведева

Фото: EPA/ТАСС

Российянин Даниил Медведев стал победителем престижного теннисного турнира ATP 250, который проходил в австралийском Брисбене.

В решающем поединке за титул наш соотечественник встретился на корте с представителем Соединенных Штатов Брендоном Накашимой. Финальная игра завершилась уверенной победой россиянина в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Спортсмены провели на площадке более полутора часов, борясь за главный приз соревнований, общий фонд которых составлял внушительные 800 тысяч долларов.

Фото: EPA/ТАСС

Эта встреча закрепила доминирование Медведева в очных противостояниях с Накашимой, увеличив преимущество в их личной истории встреч до трех побед при отсутствии поражений.

Фото: EPA/ТАСС

Данный успех позволил 29-летнему теннисисту записать на свой счет уже 22-й титул в одиночном разряде за всю профессиональную карьеру. Этот трофей стал первым для Даниила с осени прошлого года, когда в октябре 2025-го он отпраздновал триумф на турнире аналогичной категории в Казахстане.

Благодаря заработанным в Австралии очкам, Медведев значительно улучшит свое положение в мировом табеле о рангах, переместившись на 12-ю строчку обновленного рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская теннисистка Анастасия Потапова получает гражданство Австрии.

