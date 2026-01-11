Welt: немецкая система ПВО Arrow-3 оказалась бессильна перед «Орешником»

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Характеристики «Орешника» фактически свели на нет эффективность текущей конфигурации немецкой системы противоракетной обороны.

Немецкая система ПВО Arrow-3 бессильна перед «Орешником»

Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

Новейшая система противоракетной обороны Arrow 3, которую Германия и другие европейские страны рассматривали как ключевой элемент защиты от баллистических угроз, оказалась неспособной противостоять российской гиперзвуковой ракете «Орешник». Об этом сообщила газета Die Welt, анализируя недавний удар по объектам на западе Украины.

Издание назвало произошедшее первым «косвенным столкновением» западной системы ПРО и нового российского вооружения. В результате Arrow 3 не смогла продемонстрировать заявленные возможности.

«В Германии Arrow-3 находится лишь в начальной фазе эксплуатации. Первый комплекс размещен на авиабазе в земле Саксония-Анхальт и, вероятно, отслеживал пуск на ранней стадии, но не мог на него воздействовать», — отметило издание.

Журналисты указали, что при максимальной дальности полета до 5500 километров ракета способна поражать цели практически на всей территории Европы, тогда как имеющиеся у Бундесвера средства ПРО пока не обеспечивают надежного перехвата подобных угроз.

«Система пока не полностью боеспособна. Теоретически для перехвата мог бы использоваться комплекс Patriot, но он не предназначен для борьбы с гиперзвуковыми ракетами», — заявили изданию источники в НАТО.

В Берлине, как подчеркнула газета, особое беспокойство вызвал тот факт, что Arrow 3 рассчитана на перехват целей за пределами атмосферы, однако характеристики «Орешника» фактически свели на нет эффективность текущей конфигурации немецкой системы противоракетной обороны.

Как ранее писал 5-tv.ru, баллистический комплекс «Орешник» может разгоняться до скорости в десять махов, а ее боеголовка при полете покрывается теплом свыше 1,5–2 тысяч градусов. Во время полета ракету невозможно обнаружить или сбить средствами противовоздушной и противоракетной обороны.

Welt: немецкая система ПВО Arrow-3 оказалась бессильна перед «Орешником»
