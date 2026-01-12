Ректора частного вуза в Петербурге задержали по делу о нелегальной миграции

Схема работала четыре года и принесла более 40 миллионов рублей.

Ректор частного вуза Петербурга предстанет перед судом по делу о незаконной миграции. А вместе с ним два его подельника.

Следствие установило, что они разыскивали иностранцев, которые хотели продлить срок пребывания в нашей стране. После оформляли им фиктивные учебные визы и нелегально ставили на миграционный учет.

Схема работала четыре года. И принесла более 40 миллионов рублей. За это время услугой воспользовались более пятисот человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность преступной группы, незаконно легализовавшей в стране более двух тысяч иностранцев.

По данным ведомства, задержаны организатор и 20 участников схемы, которые за денежное вознаграждение оформляли мигрантам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока фиктивные приглашения от номинальных юридических лиц.

Как установило следствие, Россия использовалась мигрантами в качестве транзитного коридора для нелегального перемещения в страны Европы.

