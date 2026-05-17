В Химках из-за атаки дрона ВСУ погибла женщина
Вражеские БПЛА ударили по нескольким городам Подмосковья.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина
Украинский беспилотник атаковал частный дом в микрорайоне Старбеево в Химках, в результате чего погибла местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Химки (микрорайон Старбеево) — в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина», — написал глава региона.
Воробьев отметил, что под завалами находится еще один человек. К месту происшествия прибыли спасатели и оперативные службы.
Кроме того, губернатор заявил, что вражеские дроны ударили по многоквартирным домам и другим инфраструктурным объектам в нескольких городах и населенных пунктах Подмосковья. Он уточнил, что всем пострадавшим от атак оказывается помощь, на местах работают пожарные, полицейские и представители администрации.
Глава региона добавил, что держит ситуацию под личным контролем, а также призвал жителей сохранять спокойствие.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации нескольких вражеских беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.
