Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Еля

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 27 0

Бывший лидер проходит по делу о мятеже.

За что арестовали бывшего президента Южной Кореи

Фото: www.globallookpress.com/Lee Jae-Won

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента страны — Юн Сок Еля, об этом сообщило агентство ​Yonhap.

Бывшего лидера обвинили в организации мятежа в декабре 2024 года. Причиной стало введенное президентом военное положение в нарушение конституции страны. Экс-президенту, в частности, вменили факт приказа военным и полицейским оцепить парламент, чтобы депутаты не смогли отменить военное положение.

Вердикт по делу вынесут в феврале 2026 года.

За подобное преступление законодательство страны предусматривает три вида наказания: пожизненное заключение, пожизненное заключение без принудительных работ и смертная казнь. Последнюю не применяли в стране почти 30 лет — с 1997 года.

Ранее в Южной Корее к смертной казни приговорили экс-президента Чон Ду Хвана, позже Верховный суд заменил ему наказание на пожизненное заключение. К 22 годам заключения приговорили и его приемника — Ро Дэ У. Другие бывшие главы государства, Ли Мен Бак и Пак Кын Хе, получили 15 и 22 года заключения соответственно.

Этих бывших лидеров помиловали в разные годы.

Ранее 5-tv.ru писал, что парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании его президентской кампании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:59
Названа стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ
17:49
Дания собралась перебросить войска в Гренландию в ответ на заявления США
17:41
Детсадовский картель: в Приморье судят участницу сговора на 1,8 млрд рублей
17:27
Стали известны диагнозы детей, скончавшихся в новокузнецком роддоме
17:19
Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Еля
17:08
Странная инфекция? Почему 14 человек умерли в итальянском городке в начале года

Сейчас читают

Роженица рассказала, как в новокузнецком роддоме убили дочь ее сестры
«Внутри все загноилось»: пациентка новокузнецкого роддома о действиях врачей
«Оторвали девочке руку»: сестра пациентки новокузнецкого роддома обвинила врачей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026