BFMTV: Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

Политик проходит по делу о финансировании его президентской кампании в Ливии.

Приговор бывшего президента Франции Николя Саркози

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании его президентской кампании. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Николя Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы с отсрочкой заключения под стражу», — сказано в сообщении.

По информации агентства Franceinfo, ему также вменили штраф в размере 100 тысяч евро и запретили занимать государственные должности на протяжении пяти лет. В то же время суд оправдал французского политика по обвинениям в сокрытии хищений государственных средств и пассивной коррупции, включающей в себя невыполнение служебных обязанностей в обмен на материальные вознаграждения.

В марте этого года прокуратура запросила для Саркози семь лет тюремного срока по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании. В октябре 2023 года против бывшего французского лидера были выдвинуты обвинения в связи с выборами 2007 года. По данным следствия, его представители дали взятку свидетелю по делу, заплатив ему около 600 тысяч евро. Саркози также обвинили в преступном сговоре и мошенничестве в составе организованной группы.

Помимо Саркози, приговор был вынесен также бывшему французскому министру иммиграции Брису Ортефе — его приговорили к тюремному заключению на срок два года с возможностью сокращения срока при ношении полицейского электронного браслета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приговор Марин Ле Пен вызвал бурную реакцию в Европе. Решение суда ставит под вопрос ее политическое будущее и вызывает вопросы о справедливости процесса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
Пнула бортпроводницу: в США пассажирку примотали скотчем к сиденью за драку
15:21
Застала гостью за кражей: иностранка зарезала девочку-подростка в Первоуральске
15:15
Заставили: фигуранты дела о вшитых куклах вуду в тело умершего сделали заявление
15:10
BFMTV: Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы
15:05
Крупнейший международный атомный форум стартовал в Москве
15:00
Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет

Сейчас читают

Илан Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно
Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео