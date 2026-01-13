Премьер Гренландии заявил о желании региона остаться в составе Дании

Премьер Гренландии Нильсен: автономия хочет остаться с Данией, а не быть с США

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что жители острова не рассматривают вариант сближения с США и предпочитают сохранять связь с Данией. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Премьер арктического острова <…> сказал на пресс-конференции в Копенгагене во вторник, что Гренландия выбирает Данию, а не США», — отмечается в материале.

Нильсен подчеркнул, что власти и население Гренландии не поддерживают идею передачи острова под контроль Вашингтона и выступают против какого-либо владения или управления со стороны США.

Как ранее писал 5-tv.ru, американский конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата.

Гренландия остается частью Дании с середины XVI века. До 1953 года остров имел статус датской колонии, в 1979 году получил широкую автономию по внутренним делам, а в 2009 году получил расширение прав, затронувшее в том числе самоуправление и формирование внутренней политики.

При этом в 1951 году США и Дания подписали договор, по которому Вашингтон взял обязательство защищать остров от внешней агрессии.

Вступив в должность президента США во второй раз, Дональд Трамп начал регулярно заявлять о желании взять под контроль Гренландию. Изначально речь шла о покупке, что отвергли и в самом арктическом регионе, и в Копенгагене.

В последние недели американский лидер вновь вернулся идее присоединения острова к Штатам, ссылаясь на его стратегическое значение для национальной безопасности. В Дании и Гренландии выступили против. В Евросоюзе выразили полную поддержку Дании.

Как ранее сообщало издание Daily Mail, Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций подготовить план захвата Гренландии.

Евросоюз же рассматривает введение санкций против американских корпораций на случай, если президент США не откажется от намерений присоединить Гренландию. Кроме того, Германия предложила создать военную миссию по защите Гренландии внутри НАТО.

