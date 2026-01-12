В конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии»

Американский конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. Об этом говорится в заявлении законодателя.

По его словам, этот законопроект разрешает президенту США Дональду Трампу предпринять необходимые шаги для присоединения острова, что позволит Вашингтону удовлетворить свои стратегические интересы национальной безопасности в Арктике.

«Гренландия — это не отдаленный форпост, который мы можем игнорировать, это жизненно важный ресурс национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность», — заявил Файн.

Гренландия входит в состав Датского королевства на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, американская сторона взяла на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен перейти под контроль Вашингтона, ссылаясь на его стратегическое значение для национальной безопасности.

Как известно, Гренландия обладает одними из самых масштабных в мире запасов природных ископаемых. В недрах крупнейшего острова планеты сконцентрированы критически важные материалы, включая литий и редкоземельные элементы, которые играют решающую роль в производстве аккумуляторов и электроники.

Как ранее сообщал портал Daily Mail, Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций подготовить план захвата Гренландии.

Евросоюз же рассматривает введение санкций против американских корпораций на случай, если президент США не откажется от намерений присоединить Гренландию.

В свою очередь, Великобритания продолжает вести переговоры с другими странами ЕС о развертывании миссии НАТО в Гренландии во избежание присоединения острова к США. Германия намерена предложить создать совместную миссию НАТО под названием «Арктический страж» в регионе, включая Гренландию, чтобы снизить напряженность с американской стороны вокруг острова.

Сам глава Белого дома ранее публично заявлял, что переход Гренландии под юрисдикцию США принесет выгоду самому Евросоюзу с точки зрения укрепления обороноспособности региона. С такой риторикой категорически не согласен глава автономии Йенс-Фредерик Нильсен, который призвал прекратить любое внешнее давление на остров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX