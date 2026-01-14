В ход пошли угрозы: Трамп обещает большие проблемы правительству Гренландии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 60 0

Американский лидер жестко реагирует на нежелание острова переходить под контроль Вашингтона.

Какие шаги предпримет Трамп для захвата Гренландии

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп пообещал большие проблемы правительству Гренландии

Президент США Дональд Трамп пообещал серьезные неприятности премьер-министру Гренландии Йенсу-Фредерику Нильсену после его слов о нежелании острова менять государственную принадлежность. Об этом он заявил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Американский лидер выразил категорическое несогласие с позицией Нильсена и подчеркнул, что отказ от контроля со стороны Штатов станет для политика «большой проблемой».

«Что ж, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой», — поделился Трамп.

Столь резкое заявление последовало в ответ на недавнее выступление гренландского премьера, в котором тот подчеркнул, что власти автономии категорически против продажи территории или установления над ней иностранного управления.

В настоящее время Гренландия официально является частью Датского королевства, обладая статусом расширенной автономии, позволяющим самостоятельно решать вопросы внутренней политики.

Однако Дональд Трамп продвигает идею включения острова в состав США, аргументируя это вопросами национальной безопасности. Американский президент даже уклонялся от прямого обещания не использовать военную мощь для достижения этой цели и не смог однозначно подтвердить, что для него важнее — сохранение Альянса НАТО или приобретение арктического острова.

Напряжение в отношениях между сторонами усилилось после того, как в декабре был назначен спецпосланник по Гренландии Джефф Лэндри, который открыто подтвердил территориальные претензии Вашингтона. Ситуация накалилась еще больше, когда в социальных сетях появились изображения острова, перекрашенного в цвета флага США, что вызвало волну возмущения среди всех парламентских партий Гренландии и обеспокоенность в Евросоюзе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
«Очень действенная»: похудевшая Довлатова поделилась своей диетой
7:35
«Адекватный ответ»: Трамп показал средний палец сотруднику завода Ford
7:30
«Буки» против НIМАRS. Лучшее видео из зоны СВО
7:18
В ход пошли угрозы: Трамп обещает большие проблемы правительству Гренландии
7:15
«Особый вид режиссуры»: Шаламе о работе с Сэфди над фильмом «Марти Великолепный»
6:57
Как по указке: западные СМИ пишут об увеличении числа погибших на протестах в Иране

Сейчас читают

Актер из «Папиных дочек» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов
В Китае застраховавшей свою любовь паре выплатят 1,4 тысячи долларов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026