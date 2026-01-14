Ряд ветеринарных препаратов могут начать продавать по рецепту

Эфирная новость 33 0

Мера связана с опасным трендом среди подростков.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России могут ограничить свободную продажу ветеринарных препаратов с психотропным эффектом. В последнее время эти лекарства стали массово скупать подростки. Все для того, чтобы достичь состояния эйфории.

Купить их сейчас можно в зоомагазинах и на маркетплейсах. Эксперты подтверждают, что подобные лекарства опасны для нервной системы и вызывают привыкание. Чтобы защитить детей и перекрыть лазейку, эти препараты предложили продавать только при наличии рецепта или ветпаспорта животного.

Ранее 5-tv.ru писал об опасном тренде среди подростков.

Противоэпилептическое средство с тем же действующим веществом, что в таблетках для собак, продается и в обычной человеческой аптеке. Но купить его здесь непросто. Нужен рецепт. А вот в ветеринарном магазине бумагу не спрашивают. Как говорится, усы, лапы и хвост — вот мои документы. В ветеринарной инструкции к препарату даже нет упоминаний об опасности лекарства для людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:25
«Дома разврата»: экс-сотрудницы Хулио Иглесиаса рассказали о насилии на его виллах
12:20
На Украине сообщили о предъявлении обвинений Тимошенко из-за подкупа депутатов
12:16
В новокузнецком роддоме ввели карантин
12:09
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер от онкологического заболевания
12:05
Кто и на сколько получит больше: с 1 февраля проиндексируют социальные выплаты
12:00
Теплый нос вместо укола: как кошки, собаки и пони лечат людей

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Пополнение в семье? Рианна намекнула на рождение четвертого ребенка
Главврач и завотделением реанимации задержаны по делу о гибели младенцев
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026