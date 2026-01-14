Ряд ветеринарных препаратов могут начать продавать по рецепту

В России могут ограничить свободную продажу ветеринарных препаратов с психотропным эффектом. В последнее время эти лекарства стали массово скупать подростки. Все для того, чтобы достичь состояния эйфории.

Купить их сейчас можно в зоомагазинах и на маркетплейсах. Эксперты подтверждают, что подобные лекарства опасны для нервной системы и вызывают привыкание. Чтобы защитить детей и перекрыть лазейку, эти препараты предложили продавать только при наличии рецепта или ветпаспорта животного.

Ранее 5-tv.ru писал об опасном тренде среди подростков.

Противоэпилептическое средство с тем же действующим веществом, что в таблетках для собак, продается и в обычной человеческой аптеке. Но купить его здесь непросто. Нужен рецепт. А вот в ветеринарном магазине бумагу не спрашивают. Как говорится, усы, лапы и хвост — вот мои документы. В ветеринарной инструкции к препарату даже нет упоминаний об опасности лекарства для людей.

