Ряд ветеринарных препаратов могут начать продавать по рецепту
Мера связана с опасным трендом среди подростков.
В России могут ограничить свободную продажу ветеринарных препаратов с психотропным эффектом. В последнее время эти лекарства стали массово скупать подростки. Все для того, чтобы достичь состояния эйфории.
Купить их сейчас можно в зоомагазинах и на маркетплейсах. Эксперты подтверждают, что подобные лекарства опасны для нервной системы и вызывают привыкание. Чтобы защитить детей и перекрыть лазейку, эти препараты предложили продавать только при наличии рецепта или ветпаспорта животного.
Ранее 5-tv.ru писал об опасном тренде среди подростков.
Противоэпилептическое средство с тем же действующим веществом, что в таблетках для собак, продается и в обычной человеческой аптеке. Но купить его здесь непросто. Нужен рецепт. А вот в ветеринарном магазине бумагу не спрашивают. Как говорится, усы, лапы и хвост — вот мои документы. В ветеринарной инструкции к препарату даже нет упоминаний об опасности лекарства для людей.
