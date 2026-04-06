В Московском зоопарке родились птенцы пингвинов Гумбольдта

В Московском зоопарке у пингвинов Гумбольдта появились птенцы. Об этом рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в мессенджере MAX.

«В данный момент известно о шести пингвинятах, которые появились у трех семей. Однако количество птенцов может увеличиться, так как некоторые пары еще ждут потомства», — поделилась Акулова.

Птицы начали появляться на свет в начале января с интервалом в несколько дней. Самые старшие из них уже умеют заходить в воду, плавать, выходить из бассейна и находить вход в свою нору. Также малыши различают голоса своих родителей и откликаются на зов.

Пингвины переезжают из уличного вольера в павильон «Дом птиц» поздней осенью, и там в теплом помещении начинают обустраивать гнезда. Спустя 38-40 дней из яиц вылупляются птенцы.

Первые несколько месяцев малыши сидят в норах вместе с родителями, которые заботятся о потомстве и по очереди выходят на кормление. Примерно в двухмесячном возрасте пингвинята начинают линять, и после смены оперения учатся плавать.

По словам Акуловой, спустя примерно 12 часов после появления на свет птенцов родители кормят их из клюва, греют и не покидают ни на минуту. Во время первых уроков плавания рядом с пингвинятами всегда находятся мама или папа для подстраховки.

