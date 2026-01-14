Секс с Тимоти Шаламе: Гвинет Пэлтроу показала сыну интимные сцены со своим участием

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 609 0

Знаменитая родительница поделилась реакцией своего наследника.

Гвинет Пэлтроу показала сыну свои интимные сцены

Фото: www.globallookpress.com/imageSPACE

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гвинет Пэлтроу показала сыну интимные сцены со своим участием

Сын голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу Мозес испытал сильное потрясение во время просмотра эротических сцен с участием матери и актера Тимоти Шаламе в фильме «Марти Суприм». Об этом сообщает издание People.

Во время публичного обсуждения картины, которое состоялось в Санта-Монике, 53-летняя актриса поделилась реакцией своего 19-летнего наследника на увиденное. Пэлтроу призналась, что юноша буквально «хотел умереть» от неловкости, когда присутствовал на премьерном показе ленты в Лос-Анджелесе.

«О боже, мой бедный сын!» — эмоционально воскликнула кинозвезда в беседе с Деми Мур, которая выступала модератором встречи.

Гвинет воспитывает Мозеса и 21-летнюю дочь Эппл совместно с бывшим супругом, фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином.

Картина «Марти Суприм» режиссера Джоша Сафди рассказывает историю обувного продавца Марти Маузера в Нью-Йорке 1950-х годов, который стремится стать величайшим игроком в настольный теннис.

Еще осенью 2024 года в сеть попали снимки со съемочной площадки в Центральном парке, где персонажи Пэлтроу и Шаламе страстно целуются. Позже актриса в интервью подтвердила, что в фильме присутствует очень много откровенных эпизодов.

Гвинет также вспомнила, как в молодости отказалась от секс-сцены с Итаном Хоуком в «Больших надеждах», опасаясь реакции своего отца Брюса Пэлтроу. Теперь же ситуация повторилась зеркально: уже ее собственный ребенок чувствует себя крайне скованно из-за специфики работы матери, хотя актриса продолжает активно сниматься в подобных провокационных проектах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:25
«Дома разврата»: экс-сотрудницы Хулио Иглесиаса рассказали о насилии на его виллах
12:20
На Украине сообщили о предъявлении обвинений Тимошенко из-за подкупа депутатов
12:16
В новокузнецком роддоме ввели карантин
12:09
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер от онкологического заболевания
12:05
Кто и на сколько получит больше: с 1 февраля проиндексируют социальные выплаты
12:00
Теплый нос вместо укола: как кошки, собаки и пони лечат людей

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Пополнение в семье? Рианна намекнула на рождение четвертого ребенка
Главврач и завотделением реанимации задержаны по делу о гибели младенцев
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026