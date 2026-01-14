Десять тонн кокаина обнаружили на судне у Канарских островов

Эфирная новость 45 0

Это одна из крупнейших партий в мировой истории.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Roberto Guzman; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Одну из самых крупных партий кокаина в мировой истории изъяли испанские правоохранители. Десять тонн наркотического вещества обнаружили на судне у Канарских островов.

Оно следовало из Южной Америки и официально перевозило соль. Как раз в этом легальном грузе и спрятали коробки с запрещенным порошком. 13 человек, находившихся на борту, задержали.

Ранее 5-tv.ru писал, что управление Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков на территории региона.

Всего задержали 25 граждан России, занимавшихся поставкой, фасовкой и распространением наркотиков через тайниковые закладки. По местам проживания и временного пребывания задержанных сотрудники ФСБ провели обыски.

В ходе следственных действий было изъято более 50 килограммов синтетических наркотических средств. Также установлено, что участники группы вели пропаганду наркозависимости среди молодежи, а кураторство преступной деятельности осуществлялось с территории Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
«Я хочу сама»: Цымбалюк-Романовская о воспитании дочери
18:26
США приостановили выдачу виз гражданам 75 государств
18:18
Европарламент пригрозил заморозкой торгового соглашения с США
18:15
Суд продлил арест балашихинскому отравителю Миссюре
18:09
«Копила с 16 лет»: актриса Ника Здорик об изменениях в жизни
18:00
Иранский сухогруз Rona подал сигнал бедствия в Каспийском море

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Юбилей не по плану: Долина перенесла концерт с февраля на ноябрь
Его жизнь могла оборваться еще в детстве: сложная судьба Игоря Золотовицкого
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026