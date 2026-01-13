ФСБ пресекла деятельность преступной наркогруппы в ДНР

Управление Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков на территории региона. Об этом 13 января сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.

«Задержаны 25 граждан России, занимавшихся поставкой, фасовкой и распространением наркотиков путем тайниковых закладок», — указано в официальном сообщении.

По местам проживания и временного пребывания задержанных сотрудники ФСБ провели обыски. В ходе следственных действий было изъято более 50 килограммов синтетических наркотических средств. Также установлено, что участники группы вели пропаганду наркозависимости среди молодежи, а кураторство преступной деятельности осуществлялось с территории Украины.

Следственным подразделением УФСБ в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса России, которые касаются приготовления и покушения на преступление, а также незаконного производства, сбыта и пересылки наркотических средств.

Ранее, 28 октября прошлого года, сотрудники Северо-Западной оперативной таможни выявили и обезвредили нарколабораторию в Ленинградской области. Тогда было установлено, что в составе сборного груза из Восточной Азии находился прекурсор, предназначенный для изготовления синтетических наркотиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.