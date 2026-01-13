ФСБ пресекла деятельность преступной наркогруппы в ДНР

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 15 0

В ходе операции силовики выявили сеть распространения синтетических наркотиков и задержали десятки подозреваемых.

ФСБ пресекла деятельность преступной наркогруппы в ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Управление Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков на территории региона. Об этом 13 января сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.

«Задержаны 25 граждан России, занимавшихся поставкой, фасовкой и распространением наркотиков путем тайниковых закладок», — указано в официальном сообщении.

По местам проживания и временного пребывания задержанных сотрудники ФСБ провели обыски. В ходе следственных действий было изъято более 50 килограммов синтетических наркотических средств. Также установлено, что участники группы вели пропаганду наркозависимости среди молодежи, а кураторство преступной деятельности осуществлялось с территории Украины.

Следственным подразделением УФСБ в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса России, которые касаются приготовления и покушения на преступление, а также незаконного производства, сбыта и пересылки наркотических средств.

Ранее, 28 октября прошлого года, сотрудники Северо-Западной оперативной таможни выявили и обезвредили нарколабораторию в Ленинградской области. Тогда было установлено, что в составе сборного груза из Восточной Азии находился прекурсор, предназначенный для изготовления синтетических наркотиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:45
Психолог назвала главные причины увлечения селфхармом у подростков
8:28
«Ничего не осталось»: певица Власова изменила модные предпочтения
8:21
ФСБ пресекла деятельность преступной наркогруппы в ДНР
8:07
«Можно переродиться»: Юлия и Даниил Брант о возрастных артистах на сцене
8:00
Секреты материнства принцессы Дианы: 10 правил в воспитании детей, которым она следовала
7:50
Ночная охота на дроны: силы ПВО РФ отразили атаку беспилотников на пять регионов

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
Приятный молодой человек: стало известно о новом романе Елены Степаненко
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео