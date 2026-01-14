Поссорился с начальницей: в Подмосковье мужчина пропал по дороге с корпоратива

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Его судьба остается неизвестной.

В Подмосковье мужчина пропал по дороге с корпоратива

Фото: 5-tv.ru

В Подмосковье мужчина пропал по дороге с новогоднего корпоратива

В Московской области местный житель пропал без вести по пути домой с новогоднего корпоратива. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации, перед уходом с торжества у россиянина случился серьезный конфликт с его непосредственной начальницей. После ссоры мужчина покинул помещение и направился в сторону дома, однако до места назначения так и не добрался. На текущий момент его поиски продолжаются, но никаких достоверных сведений о том, где он может находиться, у правоохранительных органов нет.

Ключевой зацепкой в этом деле стали записи с камер наружного наблюдения, которые зафиксировали последние минуты передвижения мужчины по городу. На опубликованных кадрах отчетливо видно, что россиянин идет по улице крайне неуверенно, его походка выглядит нетвердой, а тело постоянно шатает из стороны в сторону.

Специалисты не исключают, что состояние сильного алкогольного опьянения могло стать роковым фактором в условиях зимней погоды. Одной из основных и наиболее тревожных версий следствия на данный момент является предположение о том, что мужчина мог упасть в сугроб, потерять сознание и замерзнуть.

Поссорился с начальницей: в Подмосковье мужчина пропал по дороге с корпоратива

