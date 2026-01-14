Дорого обошлось: пенсионера оштрафовали на крупную сумму за насморк

Metro: пенсионера оштрафовали на крупную сумму за насморк

В Великобритании 70-летнего мужчину оштрафовали на 225 фунтов стерлингов (около 24 тысяч рублей. — Прим. ред.) за то, что вытряхнул слизь с руки из окна автомобиля. Об этом сообщило издание Metro.

Мужчина, подрабатывающий водителем службы доставки, был крайне возмущен обвинением в загрязнении окружающей среды, так как считает себя ярым противником разбрасывания мусора. По словам пострадавшего, сотрудник службы экологического контроля допустил ошибку, приняв физиологические выделения за сигарету.

«В тот день я был у врача, так как у меня выделялось много слизи, и на обратном пути я чихнул, из-за чего на руке оказался огромный комок соплей. У меня не было с собой платка, поэтому я высунул руку в окно и стряхнул их», — пояснил мужчина.

Через несколько дней местный совет прислал ему письмо, в котором утверждалось, что инспектор зафиксировал факт выброса окурка из окна фургона. Мужчина немедленно подал апелляцию, но власти отклонили ее, заявив, что показания офицера являются достаточным доказательством даже при отсутствии фотографий или видеозаписей нарушения.

Пенсионер подчеркнул, что всегда возит в машине специальный герметичный пакет для мусора и пепельницу, поэтому никогда бы не стал бросать окурки на дорогу. Он выразил недоумение тем фактом, что власти игнорируют людей, курящих возле пабов и магазинов, но преследуют автомобилистов, которых считают «легкой мишенью».

Мужчина убежден в правоте и готов отстаивать интересы в суде, заявляя, что его честное слово должно иметь такой же вес, как и слова чиновника.

