Вернул «свое» силой: уфимец попытался угнать изъятый за долги люксовый кроссовер

Уфимец с сообщниками угнал изъятый за долги ВMW X7, чтобы вывезти его за границу

В Башкирии сотрудники полиции пресекли попытку незаконного возврата дорогостоящего автомобиля, ранее изъятого у владельца за долги. Как сообщили в МВД, бывший хозяин машины действовал не один и привлек к операции двух сообщников.

По данным ведомства, злоумышленники похитили кроссовер BMW X7 с парковки в поселке Зинино. Стоимость автомобиля, по оценке правоохранительных органов, превышает шесть миллионов рублей. После кражи машину попытались переправить на территорию одного из соседних государств.

Непосредственных исполнителей — так называемых перегонщиков — задержали уже в Саратовской области. Операция прошла при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Уточняется, что оба задержанных являются гражданами иностранного государства.

В ходе проверки полицейские установили, что один из участников схемы ранее был объявлен в международный розыск. Все фигуранты доставлены для дальнейших следственных действий.

В МВД подчеркнули, что по факту кражи и попытки незаконного вывоза транспортного средства за границу проводится разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.