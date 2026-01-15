Мужчина погиб под завалами снега на Камчатке

Алексей Мокряков
В администрации признают: полностью очистить крыши домов на данный момент не получится.

Мужчина погиб под завалами снега на Камчатке — подробности

Фото: www.globallookpress.com/Alexandr Arkhipov

Житель Петропавловска-Камчатского погиб под упавшим с крыши многоквартирного дома снегом. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«В Петропавловске-Камчатском сегодня с крыши многоквартирного дома произошел сход снега, который накрыл находящегося под крышей мужчину. На место были вызваны спасатели, обнаружили человека. К сожалению, он погиб», — уточнил чиновник.

Управляющие компании должны, как минимум, огородить опасные места, подчеркнул Лебедев, признав, что полностью очистить снег с крыш на данный момент не получится.

Министр призвал граждан региона проявлять предельную осторожность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатку обрушилась мощнейшая снежная буря. В Петропавловске-Камчатском — сугробы по пояс и выше. Попасть на улицу получается не у всех — выходы из домов заблокированы. Ветер местами достигает 50 метров в секунду. В одном из районов порывами сорвало крышу, фрагментами кровли выбило окна.

