Спасти губы зимой: какие гигиенические помады могут навредить коже

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Прежде всего, стоит разобраться, из чего делают косметическое средство.

Какие гигиенические помады могут навредить коже

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кандидат наук Вольнова: Некачественная игиеническая помада усиливает сухость губ

Зимний холод, ветер и сухой воздух в отапливаемых помещениях негативно сказываются на состоянии кожи губ. А если ко всему прочему выбрать неподходящую гигиеническую помаду или бальзам, сухость только усилится и приведет к повреждениям. Об этом журналистам Life.ru рассказала кандидат технических наук, исполняющая обязанности заведующего кафедрой биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Екатерина Вольнова.

Кожа губ отличается от кожи лица — она тонкая, почти не содержит сальных желез и меланина, из-за чего быстрее теряет влагу и хуже защищена от внешних факторов. Косметические средства создают защитный барьер и восстанавливают ее. Если в составе есть синтетические пленкообразующие компоненты — вазелин, минеральное масло или парафин, помада удерживает влагу. А натуральные воск и масла формируют барьер и питают. Силиконы, такие как диметикон, отвечают за комфортную текстуру.

За смягчение и питание отвечают растительные масла жожоба, миндаля, касторовое масло и жиры. Потрескавшиеся губы восстанавливают пантенол и аллантоин, а липидный барьер создают церамиды, холестерин и жирные кислоты. Ниацинамид укрепляет защитные функции кожи, а антиоксиданты (витамины Е и С) защищают клетки от окислительного стресса.

С осторожностью стоит относиться к отдушкам и ароматизаторам, чувствительная кожа их не любит. Охлаждающие компоненты (ментол и камфора) могут усугубить сухость. Нельзя забывать о защите от ультрафиолета — выбирайте помады с SPF-фильтрами, причем это актуально в любое время года. Именно цельность формулы, качество ингредиентов и соответствие потребностям определяют, насколько эффективным будет средство.

Как отметила эксперт, на каждый день подойдет бальзам с воском или вазелином, смягчающими маслами и SPF (15-30). Если проблемы с кожей усугубляются, стоит обратиться к дерматологу.

Ранее 5-tv.ru писал о неприятных побочных эффектах антивозрастной косметики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
«Это неправильно»: Илья Гуров выступил против «потребительского терроризма» на ПВЗ маркетплейсов
8:11
Вы завербованы: как распознать первые признаки, что на вас влияют
7:50
Спасти губы зимой: какие гигиенические помады могут навредить коже
7:40
Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника за ночь над регионами России
7:30
Опорный пункт ВСУ не выдержал удара «Мальвы». Лучшее видео из зоны СВО
7:17
Прозрачные операции: какие переводы считаются подозрительными с января

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Украли граммы: в России назвали продукты, которые «потеряли в весе», но сохранили цену
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026