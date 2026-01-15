Спасти губы зимой: какие гигиенические помады могут навредить коже

Кандидат наук Вольнова: Некачественная игиеническая помада усиливает сухость губ

Зимний холод, ветер и сухой воздух в отапливаемых помещениях негативно сказываются на состоянии кожи губ. А если ко всему прочему выбрать неподходящую гигиеническую помаду или бальзам, сухость только усилится и приведет к повреждениям. Об этом журналистам Life.ru рассказала кандидат технических наук, исполняющая обязанности заведующего кафедрой биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Екатерина Вольнова.

Кожа губ отличается от кожи лица — она тонкая, почти не содержит сальных желез и меланина, из-за чего быстрее теряет влагу и хуже защищена от внешних факторов. Косметические средства создают защитный барьер и восстанавливают ее. Если в составе есть синтетические пленкообразующие компоненты — вазелин, минеральное масло или парафин, помада удерживает влагу. А натуральные воск и масла формируют барьер и питают. Силиконы, такие как диметикон, отвечают за комфортную текстуру.

За смягчение и питание отвечают растительные масла жожоба, миндаля, касторовое масло и жиры. Потрескавшиеся губы восстанавливают пантенол и аллантоин, а липидный барьер создают церамиды, холестерин и жирные кислоты. Ниацинамид укрепляет защитные функции кожи, а антиоксиданты (витамины Е и С) защищают клетки от окислительного стресса.

С осторожностью стоит относиться к отдушкам и ароматизаторам, чувствительная кожа их не любит. Охлаждающие компоненты (ментол и камфора) могут усугубить сухость. Нельзя забывать о защите от ультрафиолета — выбирайте помады с SPF-фильтрами, причем это актуально в любое время года. Именно цельность формулы, качество ингредиентов и соответствие потребностям определяют, насколько эффективным будет средство.

Как отметила эксперт, на каждый день подойдет бальзам с воском или вазелином, смягчающими маслами и SPF (15-30). Если проблемы с кожей усугубляются, стоит обратиться к дерматологу.

