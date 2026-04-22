«Просто наивны»: более 100 стран угрожают кибербезопасности Британии

Диана Кулманакова
Дополнительную угрозу представляет развитие искусственного интеллекта.

Politiсо: в Британии заявили об угрозе кибератак со стороны более 100 стран

Согласно данным Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC), более половины государств мира обладают технологиями для проведения кибератак против страны. Об этом сообщило издание Politico.

Как уточняет издание, свыше 100 стран получили доступ к программному обеспечению, позволяющему взламывать государственную инфраструктуру, а также корпоративные и частные сети. Исполнительный директор NCSC Ричард Хорн подчеркнул серьезность ситуации.

«Компании, которые не считают кибербезопасность приоритетом, уже не просто наивны, а не понимают реалий современного мира», — приводит издание его слова.

Коммерческие инструменты взлома, включая шпионское программное обеспечение, за последние годы получили широкое распространение. Ранее такие технологии использовались в основном для атак на журналистов и политических активистов. Однако теперь среди целей все чаще оказываются представители бизнеса.

Власти Великобритании фиксируют резкий рост масштабных кибератак. За последний год их количество удвоилось. Причем большинство инцидентов связано с деятельностью других государств, а не преступных группировок.

Дополнительную угрозу представляет развитие искусственного интеллекта. Технологии ИИ позволяют злоумышленникам быстрее выявлять и использовать уязвимости в системах, что делает кибератаки более эффективными и труднодетектируемыми.

