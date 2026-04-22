Ближайшая индексация пенсий в России состоится 1 октября 2026 года

Ранее уже прошли два этапа повышения выплат.

Ближайшая индексация пенсий в России назначена на 1 октября 2026 года. Она коснется военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По словам эксперта, увеличение затронет военных пенсионеров, а также получателей выплат по линии силовых ведомств: Министерства обороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и других.

Планируется, что военные пенсии увеличат на 4%. Однако, как отметил Сафонов, итоговый размер индексации может быть скорректирован в большую сторону, если фактическая инфляция за 2026 год окажется выше прогнозируемой.

Эксперт напомнил механизм расчета. Военная пенсия формируется на основе денежного довольствия, к которому применяется понижающий коэффициент. В 2026 году он составляет 93%.

Размер выплаты также напрямую зависит от выслуги лет:

  • при минимальной выслуге в 20 лет берется 50% довольствия;
  • за каждый последующий год добавляется по 3%;
  • максимальный размер пенсии не может превышать 85% денежного довольствия.

Ранее в 2026 году уже прошли другие этапы повышения пенсий. С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,6%. С 1 апреля социальные пенсии выросли на 6,8%.

