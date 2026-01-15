Битва поколений: как в США пожилые лишают молодежь рабочих мест

В США опытные старики начали вытеснять молодежь с рынка труда

Средний возраст новых сотрудников в американских компаниях увеличился до 42 лет на фоне вытеснения молодежи специалистами постарше. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Согласно аналитическим данным компании Revelio, в 2025 году работодатели в США окончательно сместили фокус внимания в сторону опытных кадров. Если девять лет назад средний возраст нанимаемого персонала составлял около 40 лет, то теперь он вырос до 42 лет.

Статистика показывает тревожный разрыв: доля молодых сотрудников в возрасте до 25 лет на рынке сократилась почти вдвое — с 14,9% в 2022 году до нынешних 8,8%. В то же время сегмент работников старше 65 лет продемонстрировал колоссальный прирост, увеличившись практически на 80%.

По словам главного экономиста Revelio Labs Лизы Саймон, компании стали крайне осторожными и больше не хотят тратить ресурсы на обучение новичков, предпочитая тех, кто готов эффективно выполнять задачи с первого рабочего дня.

Ситуация значительно осложняется стремительным внедрением искусственного интеллекта, который в первую очередь заменяет позиции начального уровня.

Изучение ситуации экспертами Стэнфордского университета показало, что в сферах, наиболее подверженных автоматизации, занятость среди молодежи 22–25 лет упала на 13%.

Параллельно с этим представители старшего поколения, включая бэби-бумеров, не торопятся выходить на пенсию. Основной причиной становятся финансовые трудности: высокая инфляция, дороговизна медицинских услуг и резкий рост цен на недвижимость вынуждают пожилых американцев продолжать трудовую деятельность.

В результате молодежь поколения сталкивается с беспрецедентной конкуренцией со стороны собственных дедушек и бабушек, обладающих уникальным управленческим опытом и навыками коммуникации.

