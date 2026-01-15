Битва поколений: как в США пожилые лишают молодежь рабочих мест

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 788 0

Внукам приходится конкурировать со своими дедушками и бабушками.

Умеют ли зуммеры эффективно работать

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США опытные старики начали вытеснять молодежь с рынка труда

Средний возраст новых сотрудников в американских компаниях увеличился до 42 лет на фоне вытеснения молодежи специалистами постарше. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Согласно аналитическим данным компании Revelio, в 2025 году работодатели в США окончательно сместили фокус внимания в сторону опытных кадров. Если девять лет назад средний возраст нанимаемого персонала составлял около 40 лет, то теперь он вырос до 42 лет.

Статистика показывает тревожный разрыв: доля молодых сотрудников в возрасте до 25 лет на рынке сократилась почти вдвое — с 14,9% в 2022 году до нынешних 8,8%. В то же время сегмент работников старше 65 лет продемонстрировал колоссальный прирост, увеличившись практически на 80%.

По словам главного экономиста Revelio Labs Лизы Саймон, компании стали крайне осторожными и больше не хотят тратить ресурсы на обучение новичков, предпочитая тех, кто готов эффективно выполнять задачи с первого рабочего дня.

Ситуация значительно осложняется стремительным внедрением искусственного интеллекта, который в первую очередь заменяет позиции начального уровня.

Изучение ситуации экспертами Стэнфордского университета показало, что в сферах, наиболее подверженных автоматизации, занятость среди молодежи 22–25 лет упала на 13%.

Параллельно с этим представители старшего поколения, включая бэби-бумеров, не торопятся выходить на пенсию. Основной причиной становятся финансовые трудности: высокая инфляция, дороговизна медицинских услуг и резкий рост цен на недвижимость вынуждают пожилых американцев продолжать трудовую деятельность.

В результате молодежь поколения сталкивается с беспрецедентной конкуренцией со стороны собственных дедушек и бабушек, обладающих уникальным управленческим опытом и навыками коммуникации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:37
В Таиланде при столкновении поезда с краном погибли 32 человека
9:30
Власти Кузбасса проверят все родильные учреждения после гибели младенцев
9:24
«Как же повезло»: Лолита завидовала жене умершего Игоря Золотовицкого
9:17
От Ромео без Джульетты до счастливого семьянина: главная любовь Игоря Золотовицкого
9:13
Коварная подмена: гинеколог тайно стал отцом тройняшек пациентки
9:06
«Она и глупая, и мудрая»: за что Дарья Сагалова любит роль Светы Букиной

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника за ночь над регионами России
Вы завербованы: как распознать первые признаки, что на вас влияют
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026