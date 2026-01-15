Месть по правилам XIX века: жителя Токио арестовали за нарушения закона о дуэлях

Жителя Токио арестовали за нарушение 137-летнего закона о дуэлях

Житель префектуры Тиба задержан сотрудниками полиции Токио по подозрению в нарушении акта о дуэлях, принятого еще в 1889 году. Об этом сообщает издание Japan Today.

Инцидент произошел в развлекательном квартале. По данным следствия, 26-летний безработный договорился о схватке с 30-летним оппонентом. Ссора вспыхнула из-за пустяка, однако мужчины решили выяснить отношения силой.

В ходе потасовки зачинщик повалил противника на бетон, в результате чего тот получил травмы головы и лица. Спустя несколько недель пострадавший скончался в больнице от полиорганной недостаточности — синдрома, характеризующегося одновременным или последовательным нарушением функции двух и более органов или систем.

Текст старинного закона Мэйдзи применяется в современной Японии крайне редко, так как он был создан для искоренения самурайских традиций мести. Согласно трактовке Верховного суда, под дуэль попадают насильственные действия, совершенные по взаимному согласию сторон и угрожающие жизни участников.

Теперь дуэлянта обвиняют не только в незаконном поединке, но и в непредумышленном убийстве. Подозреваемый полностью признал свою вину и выразил глубокое раскаяние в связи с гибелью оппонента, которого до дня драки даже не знал лично.

Правоохранители отмечают, что нарушение антидуэльного кодекса наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Примечательно, что закон карает не только самих бойцов, но и тех, кто бросает вызов, предоставляет место для схватки или просто собирается посмотреть на незаконное состязание.

В последние годы полиция фиксирует единичные случаи применения этой нормы, в том числе среди враждующих молодежных группировок, которые договариваются о встречах через социальные сети.

