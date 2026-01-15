Сам виноват: китайская акушерка случайно отрезала палец новорожденному

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 606 0

Врачи не смогли сразу оказать необходимую помощь на месте.

В Китае акушерка случайно отрезала палец новорожденному

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

SCMP: китайская акушерка случайно отрезала палец новорожденному

В китайской провинции Цзянсу во время проведения операции кесарева сечения акушерка случайно лишила новорожденного мальчика среднего пальца на левой руке. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

О случившемся отцу ребенка сообщили лишь спустя два часа после завершения хирургического вмешательства. По словам медсестры, совершившей роковую ошибку, трагедия произошла в момент перерезания пуповины. Женщина попыталась оправдаться тем, что младенец внезапно пошевелил рукой, из-за чего его пальцы оказались в зоне работы медицинского инструмента.

Врачи не смогли сразу оказать необходимую помощь на месте, поэтому пострадавшего младенца пришлось экстренно перевозить в другие медицинские учреждения. Ребенок перенес две транспортировки, прежде чем его приняли в крупном медицинском центре — Народной больнице № 9 города Уси.

Этот госпиталь находится примерно в 300 километрах от места рождения мальчика. Там специалисты провели сложнейшую операцию по реплантации конечности, пытаясь восстановить функциональность кисти. Отец новорожденного отметил, что его супруга находится в крайне подавленном и смятенном состоянии из-за произошедшего.

На данный момент за состоянием младенца после операции наблюдают врачи. Семья ожидает официальных разъяснений от администрации лечебного учреждения, где произошел инцидент.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:07
Защита арктических рубежей: Британия направила в Гренландию одного военного
16:00
Собянин: открыт прием заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства
15:58
Британский блогер разогнал мусорный бак до рекордной скорости
15:54
Лыжник Александр Большунов одержал первую победу в сезоне
15:50
Более миллиона тонн сахара экспортировала Россия в 2025 году
15:48
«Не смогли»: как Дания провалила переговоры с США по Гренландии

Сейчас читают

У потерявшей ребенка в новокузнецком роддоме женщины была пятая попытка ЭКО
Театр как судьба: каким запомнят Игоря Золотовицкого близкие, ученики и сцена
«Она и глупая, и мудрая»: за что Дарья Сагалова любит роль Светы Букиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026