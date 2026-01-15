Глава дипломатии ЕС Каллас предложила начать пить из-за мировых проблем

Текущая геополитическая ситуация в мире может стать подходящим поводом для того, чтобы начать употреблять крепкие напитки. Об этом заявила глава Евродипломатии Кая Каллас во время закрытой встречи с лидерами политических групп Европарламента в Брюсселе, сообщает издание Politico.

Согласно сведениям двух осведомленных источников, присутствовавших в зале, Каллас подчеркнула, что сама не является любителем спиртного, однако критическое положение дел на глобальной арене заставляет пересмотреть привычки.

«Хотя я не большой любитель выпить, сейчас, возможно, сейчас самое время начать, учитывая события по всему миру», — сказала Каллас.

Данное высказывание прозвучало в ответ на формальные поздравления евродепутатов с Новым годом, которые сопровождались жалобами политиков на то, что праздничного настроения лишает тревожная повестка.

Всплеск пессимизма в руководстве ЕС связан с целым рядом международных вызовов, ставших предметом обсуждения на встрече. В частности, европейские чиновники всерьез обеспокоены угрозами президента США Дональда Трампа взять под контроль Гренландию, что вынудило датских и гренландских министров проводить экстренные консультации с представителями администрации Штатов.

Параллельно с этим Брюссель вынужден реагировать на массовые протестные акции в Иране, сложную гуманитарную и военную ситуацию в секторе Газа, а также следить за военными операциями Соединенных Штатов в Венесуэле.

Кая Каллас уже анонсировала ужесточение санкционного давления на Тегеран в ответ на подавление внутренних беспорядков.

