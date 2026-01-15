Директору нацпарка «Куршская коса» грозит до 14 лет лишения свободы

Громкий скандал в Калининградской области. Там задержали директора национального парка «Куршская коса». Его подозревают в незаконной вырубке деревьев на территории заповедника. Как такое могли допустить в уникальной природной зоне, входящей в список всемирного наследия ЮНЕСКО, выяснил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Оперативное видео. И здесь интересен вовсе не штурм особняка директора нацпарка Анатолия Калины или же внутреннее убранство скромного жилища регионального чиновника. Хотя посмотреть есть на что: тут и дорогая мебель — вероятно, из красного дерева, и шкурки диких животных, и череда шкатулок-тайников. Интереснее то, чего на этом видео нет, — а именно то, как выглядит гектар леса, который за считанные месяцы смогли уничтожить черные лесорубы. Следствие предполагает, что за крупную взятку Калина выдал кусок особо охраняемой зоны из владений Куршской косы под коммерческую застройку

Куршская коса — это длинная песчаная часть суши, разделяющая залив и Балтийское море. Включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Аналогов в мире нет. Потому это место — настоящий магнит для туристов и золотое дно для коммерсантов.

«Коса — достаточно хрупкое природное создание. А дерево — это корни, которые держат нашу косу», — отметил местный житель Николай Николаев.

Посещение — строго по пропускам, на территории расположены сразу несколько КПП. Даже страничка в интернете о злостных нарушителях есть. Исходя из данных, только за последние два года тут выписали около полутысячи штрафов. Самые распространенные — за пребывание в особо охраняемой зоне, оказание услуг экскурсовода без аттестации, парковка автомобиля и даже кормление дикого животного.

Получается сюрреалистическая картина: нарушителя, покормившего зверя, инспекторы заметили, брошенную в неположенном месте машину распознали. А бригаду лесорубов с тяжелой спецтехникой, месяцами орудующих на территории национального парка, как-то упустили из виду

«Пустили на самотек! Власть есть, она должна была контролировать это все. Не было контроля видимо определенного, и все!» — возмутился лесник Сергей Кучин.

Местные говорят о настоящей «лесной братве» во главе с задержанным Анатолием Калиной. Национальный парк за 15 лет его правления превратился в «калининградский Клондайк». Сообщений о том, что местная прокуратура выявила незаконные постройки на территории национального парка — десятки. Но одно дело обязать через суд снести, другое — предотвратить стройку. И с этим в Калининградской области очевидно какие-то трудности

«Все подобные проекты подлежат оформлению с проектом освоения лесов. Этот проект лесов должен получить согласование Министерства природных ресурсов России», — отметил член Координационного совета по экологическому благополучию Общественной палаты РФ Александр Федоров.

Природоохранный режим нацпарка не является однозначным с точки зрения полномасштабного запрета на строительство. Тут установлен дифференцированный режим особой охраны с учетом природных и историко-культурных особенностей. Потому вероятная схема обогащения Калины и подельников могла выглядеть так: директор парка в качестве взятки получает вознаграждение за строительство. Пользуясь этой правовой коллизией, помогает надзорным органам закрыть глаза на незаконную вырубку и строительство. А дальше иски в суд, коррупционные решения вопросов, а директор Калина выходит сухим из воды.

По крайней мере, по информации журналистов, так было раньше. Сейчас же Калине грозит реальный срок до 14 лет лишения свободы. Но останется ли он единственным подозреваемым в крупной схеме обогащения за счет природных ресурсов — пока вопрос открытый.

