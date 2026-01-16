Ушел из жизни театральный критик Олег Пивоваров

Скончался известный театральный критик и заслуженный деятель искусств Российской Федерации Олег Пивоваров. Об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Владимир Машков в Telegram-канале организации.

Глава творческого союза выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам покойного, отметив его значительный вклад в развитие отечественной культуры.

«С прискорбием узнал о смерти заслуженного деятеля искусств России, лауреата Премии Москвы в области литературы и искусства, кандидата искусствоведения, известного театрального критика Олега Ивановича Пивоварова», — подчеркнул в своем обращении Владимир Машков.

Он также добавил, что профессиональный путь Олега Ивановича был неразрывно связан со сценой, которой он преданно служил долгие годы, став признанным авторитетом в области искусствоведения.

Олег Пивоваров занимал пост главного редактора авторитетного журнала «Театральная жизнь» и пользовался заслуженным уважением в профессиональной среде. Помимо журналистской и редакторской работы, он активно участвовал в общественной деятельности, неоднократно занимая должность секретаря Союза театральных деятелей.

За свои заслуги критик был удостоен высокой награды — Премии города Москвы. На текущий момент информация о дате и месте прощания с деятелем культуры не уточняется.

