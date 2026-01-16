Разгуливают стаями: в Ленобласти фиксируют нашествие волков

Эфирная новость 26 0

Уже есть первые нападения.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Ленобласти фиксируют нашествие волков

Жители Ленинградской области сообщают о нашествии волков. Хищников видели сразу в нескольких дачных поселках на юге региона. Звери не раз попадали и на кадры с камер наблюдения. Волки разгуливают как в одиночку, так и целыми стаями.

И уже есть первые нападения. Пока — на домашних животных. В соцсетях пользователи обращают внимание на то, что ситуация обострилась именно в этом году.

Ранее 5-tv.ru писал, что в американском штате Калифорния домовладелец больше месяца делил жилье с черным медведем весом около 250 килограммов, поселившимся под домом. Избавиться от незваного соседа удалось лишь после вмешательства зоозащитников, которые применили пейнтбольное ружье.

Зверь обосновался под домом жителя пригорода Лос-Анджелеса еще 30 ноября 2025 года. С тех пор хозяин жилья пребывал в постоянном напряжении: шум по ночам, странные запахи и повреждения дома сделали праздники невыносимыми.


