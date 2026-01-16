Абсолютная решимость: Макрон с залитым кровью глазом призвал бояться Франции

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Он планирует создать аналог «Орешника».

Как отреагировал Макрон на ситуацию с Гренландией и Трампом

Фото: www.globallookpress.com/Alexis Sciard

BFMTV: Макрон с залитым кровью глазом призвал бояться Франции

Страх перед Францией со стороны других государств является фундаментальным условием для обеспечения национальной безопасности и суверенитета страны. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон в ходе своего обращения, трансляцию которого вел телеканал BFMTV.

Особое внимание мировой общественности привлекло физическое состояние политика: Макрон выступал с заметно налитым кровью глазом. В администрации президента поспешили успокоить общественность, пояснив представителям прессы, что причиной визуального дефекта стал лопнувший мелкий сосуд. Здоровью Макрона ничего не угрожает.

Сам президент прокомментировал свою внешность в самом начале торжественной речи. Он назвал покраснение «чем-то совершенно незначительным» и даже позволил себе пошутить, чтобы разрядить обстановку перед обсуждением серьезных геополитических вызовов.

«Считайте это невольной отсылкой к „глазу тигра“ в начале этого года. Для тех, кто понимает смысл этой фразы — это символ решимости, и она у меня абсолютная», — отметил французский лидер.

Несмотря на неэстетичный вид, он подчеркнул необходимость наращивания военного потенциала.

«Чтобы оставаться свободными, нас должны бояться. Чтобы нас боялись, мы должны быть сильными. А чтобы быть сильными в этом столь жестоком мире, мы должны действовать быстрее и решительнее», — сказал Макрон.

Ранее французский лидер также выражал стремление создать в Европе и Франции вооружение, способное стать полноценным аналогом новейшего российского ракетного комплекса «Орешник», что, по его мнению, укрепит систему ядерного сдерживания.

По словам Максрона, к 2027 году военный бюджет Франции должен составить 64 миллиарда евро. Он отметил, что за время его двух президентских сроков государственные расходы на нужды армии будут увеличены в два раза.

Макрон напомнил, что прошедший 2025 год выдался крайне тяжелым, а наступивший 2026-й обещает быть не менее сложным из-за напряженности в отношениях с Ираном и ситуации вокруг Гренландии.

