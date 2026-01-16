Приговоренную к смерти в Китае россиянку вернули на родину

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Женщина продолжит исполнение приговора по отечественному законодательству.

Россиянку Марину Лопатину, ранее приговоренную в Китае к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали российской стороне. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как указано в документах, в 2011 году суд города Чжухай признал уроженку Хабаровска виновной в попытке незаконного провоза наркотиков. Следствие установило, что Лопатина пыталась переправить около двух килограммов героина из специального административного района Макао на материковую часть Китая. За это суд назначил ей смертную казнь с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Впоследствии наказание было пересмотрено: сначала смертную казнь заменили пожизненным лишением свободы, а затем срок сократили до 25 лет заключения.

Согласно материалам дела, Марина Лопатина дала письменное согласие на продолжение отбывания наказания в России. В документах также зафиксированы официальные согласия обеих сторон — как китайской, так и российской — на передачу осужденной.

Российский суд признал приговор китайской инстанции и квалифицировал действия Лопатиной в рамках отечественного законодательства. Женщину признали осужденной по статье 188 Уголовного кодекса РФ в редакции, действовавшей на момент совершения преступления. С учетом перерасчета наказания ей было назначено 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В судебных материалах уточняется, что на территории России Лопатиной осталось отбыть шесть лет, шесть месяцев и 24 дня. Осужденная уже этапирована на родину и помещена в исправительную колонию общего режима.

