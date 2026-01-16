«Похоронен навсегда»: почему исчезнувший Boeing 777 не удалось обнаружить

Летчик Попов: Boeing 777 находится глубоко в океане и вряд ли будет найден

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов объяснил, почему поиски пассажирского самолета, пропавшего более десяти лет назад, до сих пор не дали результата. Речь идет о Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, исчезнувшем в марте 2014 года с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту.

Поводом для нового обсуждения стала информация о том, что американская исследовательская компания Ocean Infinity намерена возобновить поисковую операцию. По предварительным данным, планируется около 55 дней подводных работ с перерывами.

По словам Владимира Попова, сценариев гибели самолета могло быть множество. Он отметил, что отсутствие каких-либо следов на протяжении столь длительного времени может указывать на крайне неблагоприятные условия падения.

«Что могло произойти с Boeing, вариабельность очень большая. И если не нашли следов до сих пор, то, видимо, он нырнул в океан очень глубоко. Вероятно, угодил в какую-то расщелину, где много иловых осадков, которые полностью закрыли самолет», — сказал Попов.

Генерал-майор также выразил сомнение, что целенаправленные поиски когда-либо приведут к успеху. По его оценке, обнаружение обломков возможно лишь при случайном стечении обстоятельств.

«Лайнер так и останется похороненным в океане, если его случайно не найдут. Возможно, будут проводиться какие-то водолазные работы или дайверы-туристы занырнут и случайно наткнутся на обломки», — сказал Попов.

Он добавил, что версия о падении в океан — не единственная. Нельзя исключать и сценарий, при котором самолет мог рухнуть на суше, в труднодоступной местности.

«Если предположить, что была отключена вторичная радиолокация, он мог полететь куда угодно, о месте и знать никто не будет… Столкнулся с горой какой-нибудь и остался на этой горе лежать. А найти даже большой лайнер под кронами деревьев, в условиях сырого климата, где происходит интенсивное разрастание растений, очень проблематично», — подытожил Попов.

Самолет Boeing 777-200, выполнявший рейс Malaysia Airlines, вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. В январе 2015 года власти Малайзии официально признали, что лайнер потерпел крушение, а все находившиеся на борту погибли. Несмотря на масштабные международные поиски, обломки воздушного судна так и не были найдены.

