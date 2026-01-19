В Тюмени 19-летняя девушка проглотила щетку во время чистки зубов

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Какие предметы нельзя проглатывать

Фото: 5-tv.ru

В Тюмени 19-летняя девушка была госпитализирована после того, как случайно проглотила зубную щетку во время чистки зубов. Об этом сообщил Департамент здравоохранения региона в Telegram-канале.

Во время обычной гигиенической процедуры девушка случайно проглотила зубную щетку. После случившегося пострадавшая почувствовала тяжесть и дискомфорт в области желудка.

Девушка сообщила об этом матери, которая оценила ситуацию и вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие медики провели осмотр: инородного тела в ротовой полости не обнаружили, живот при пальпации оставался мягким, однако отмечалась умеренная болезненность в области брюха.

Фельдшеры предварительно диагностировали наличие инородного тела в желудочно-кишечном тракте. В стабильном состоянии пациентку доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и оказания помощи.

Фельдшер скорой помощи Наталья Жарикова пояснила, что подобные ситуации могут представлять серьезную угрозу.

«Во многих случаях проглоченные предметы выходят из организма естественным путем, но те, что задерживаются, создают риск осложнений. Крайне опасны предметы с острыми или неровными краями, батарейки и магниты. Они могут повредить стенки пищевода, желудка или кишечника, вызвать внутреннее кровотечение, перитонит или кишечную непроходимость, что требует экстренного хирургического вмешательства», — отметила специалист.

Медики подчеркивают, что при попадании инородного тела в организм необходимо как можно быстрее обращаться за профессиональной медицинской помощью.

В Тюмени 19-летняя девушка проглотила щетку во время чистки зубов
