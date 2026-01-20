Разведсамолет ВМС США выполнил полет над Черным морем в сторону Сочи

|
Воздушное судно вылетело с Сицилии, развернулось над Батуми и последовало обратно.

Зачем самолет ВМС США летал над Черным морем близ Сочи

Фото: legion-media/Carolyn Jenkins

Разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил (ВМС) США был замечен во время полета над Черным морем. Он двигался в направлении города Сочи. Об этом сообщают журналисты РИА Новости.

По данным агентства, воздушное судно вылетело с итальянского острова Сицилия и вошло в Черное море со стороны болгарского города Варна. После этого он оказался в воздушном пространстве Румынии и проследовал в сторону Сочи, не приближаясь к территории Крыма. Далее в районе грузинского города Батуми самолет развернулся и взял курс обратно к Сицилии.

Неделей ранее сообщалось, что в Белоруссии были зафиксированы как минимум 16 вылетов разведывательных воздушных судов из стран-членов НАТО. В оборонном ведомстве республики уточняли, что все эти полеты проводились в период с 5 по 11 января. И подчеркивали, что в 2025 году активность разведчиков Североатлантического альянса достигала 10–12 вылетов в день.

Самолет Boeing P-8A Poseidon, находящийся на службе ВМС США, разработан на базе гражданского судна Boeing 737-800ERX. Его используют для отслеживания движения судов, обнаружения и борьбы с подводными лодками.

Россия не раз отмечала беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Официальная Москва указывала на отсутствие каких-либо угроз для альянса со своей стороны. При этом подчеркивалось, что без внимания и реакции потенциально опасные действия не останутся. Глава государства Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что у РФ нет причин и намерений нападать на представителей НАТО.

Ранее 5-tv.ru публиковал реакцию МИД РФ на перехват Великобританией российских кораблей. В частности, министр обороны страны Джон Хили публично признал участие Лондона в незаконном задержании американцами нефтяного танкера «Маринера».

