Захарова назвала перехват Британией судов нарушением морского права

Россия будет рассматривать реализацию угрозы Великобритании о перехвате ее кораблей как прямое нарушение морского права. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

«Реализацию подобных агрессивных намерений будем рассматривать как прямое нарушение положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — подчеркнула Захарова.

Как отметила дипломат, министр обороны Великобритании Джон Хили 7 января публично признал участие Лондона в незаконном задержании американцами российского нефтяного танкера «Маринера». Подавалось это так, что Британия по просьбе США оказала большое содействие в этой операции, передав американцам данные воздушной разведки. Дипломат также назвала голословными слова Хили о том, что судно шло под чужим флагом.

Военно-морские силы (ВМС) США 7 января высадились на российский нефтяной танкер «Маринера» в открытом море. Как отмечал Минтранс, судно получило временное разрешение на плавание под государственным флагом России 24 декабря 2025 года. Это разрешение выдали на основании российского законодательства и норм международного права. Экипаж корабля состоит из 28 человек — семнадцати украинцев, шестерых грузин, двоих россиян и троих индийцев. Позже по запросу России президент США Дональд Трамп освободил двух российских граждан.

