«Очень хороший показатель»: Путин отметил прирост населения в Адыгее

Президент РФ во вторник принял в Кремле главу региона Мурата Кумпилова.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Путин назвал адыгейский сыр брендом

О строительстве новых заводов по производству сыра сегодня говорили в Кремле. Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. И речь зашла в том числе об одном из самых главных брендов республики — знаменитом мягком сыре.

За год там произвели 32 тысячи тонн этого продукта, но собираются еще нарастить объемы. Обсуждали на встрече и развитие социальной инфраструктуры.

«Хотел бы вот на что обратить внимание. Люди будут нам с вами благодарны, если повнимательнее вы отнесетесь к ремонту социальных учреждений. Прежде всего дошкольных учреждений и школ. Все-таки потребность в этих капитальных ремонтах еще очень большая, так же как и количество врачей на десять тысяч граждан», — заявил президент.

«Однозначно, уважаемый Владимир Владимирович. Мы начали большую работу, связанную с ремонтом дошкольных и школьных учреждений», — сказал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

«У вас есть очень хороший показатель, который говорит о том, что на дошкольные, да и школьные здания нужно больше обратить внимание. У вас, в отличие от многих других регионов России, пускай скромный, но все-таки есть прирост постоянного населения. Я вас с этим поздравляю и хочу выразить надежду, что этот тренд так у вас и сохранится», — отметил российский лидер.

Владимир Путин отметил хорошие экономические показатели Адыгеи, в том числе в сфере строительства. Собран рекордный урожай пшеницы. Серьезно увеличился турпоток — за год на 160%.

