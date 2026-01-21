Жена пловца Свечникова заявила о сходстве с ним найденного в Босфоре тела

Рита Цветкова
Российский спортсмен пропал в Турции почти пять месяцев назад во время массового заплыва.

Фото: Instagram*/beswim__

Найденный в Босфоре мертвый мужчина, чья личность пока не установлена, очень похож на пропавшего почти пять месяцев назад российского пловца Николая Свечникова. Об этом в интервью журналистам РБК сообщила его жена.

Она отметила, что не была допущена к очному опознанию, но узнала супруга по фотографиям. В ближайшее время женщина с родителями отправится в Турцию для прохождения дальнейших процедур и окончательного подтверждения личности.

«К сожалению, не допустили на опознание тела вживую. Только по фотографиям допустили. Похож на 100%», — сказала Свечникова.

Прежде родственница супруги пловца Алена Караман в беседе с представителями РИА Новости заявила — она почти уверена, что найденное в Босфоре тело принадлежит Николаю Свечникову. Она узнала плавательный костюм спортсмена.

Тело было обнаружено у берегов района Куручешме — недалеко от места, где финишировали Свечников и другие участники заплыва. Его личность будут устанавливать с помощью ДНК-экспертизы. Семья Свечникова подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва и потребовала возбуждения уголовного дела.

Николай Свечников, 29-летний кандидат в мастера спорта, участвовал в заплыве 24 августа 2025 года. Вместе с ним в Босфорском проливе состязались около трех тысяч человек. Николай не финишировал, но его пропажу заметили только спустя несколько часов. Поиски были прекращены 31 октября, но следствие продолжается.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

