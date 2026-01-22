«Мы потеряли все»: бывшая избранница Дурова обвинила предпринимателя в шантаже

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

У пары есть трое общих детей, которых основатель «ВКонтакте» якобы едва не лишил дома.

Ирина Болгар обвинила Павла Дурова в шантаже

Бывшая возлюбленная предпринимателя Павла Дурова — Ирина Болгар — обвинила его в шантаже. По ее словам, в конце 2022 года он потребовал переезда их детей в Дубай. Об этом она рассказала в своем блоге, опубликовав архивное видео с основателем соцсети «ВКонтакте».

«В конце 2022 года Дуров поставил мне ультиматум: мы с детьми переезжаем в Дубай и только тогда он продолжит финансовую поддержку. В итоге мы потеряли дом, где мирно жили, жизнь, которую мы построили, образ жизни, к которому привыкли. Мы потеряли все, что строили — нашу семью», — написала Болгар.

Как утверждает экс-избранница Дурова, она с детьми практически оказалась на улице и столкнулась с непреодолимыми препятствиями. По ее словам, сейчас она продолжает заботиться о том, чтобы у ребят было безопасное и счастливое детство.

Ирина Болгар является экспертом по йоге и матерью троих детей от Павла Дурова. Женщина познакомилась с основателем Telegram в 2012 году. В основном пара проводила время за границей. Официально брак зарегистрирован не был, однако Дуров признал детей.

У пары родились дочь Лея в 2013 году, сыновья Даниэль в 2016-м и Давид в 2017-м. Совместная жизнь продолжалась несколько лет.

Конфликт в семье, по словам Болгар, обострился в 2022 году и завершился разрывом. Она утверждает, что причиной стали измены предпринимателя.

После расставания Болгар осталась жить с детьми в Швейцарии. Между бывшими партнерами продолжается юридический конфликт, связанный с алиментами и вопросами опеки. Стороны до сих пор обмениваются взаимными обвинениями, а судебные разбирательства не прекращаются.

