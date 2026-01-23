«Я просто тупой турист с Запада»: голландский блогер прыгнул в прорубь в Якутии

Температура достигала минус 52 градусов.

Голландский блогер Фрэнк ван Дам прыгнул в ледяную прорубь в Якутии

Блогер из Нидерландов Фрэнк ван Дам приехал в Якутск и окунулся в прорубь при температуре минус 52 градуса. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

По словам Фрэнка, Якутия всегда была в списке мест, которые он хотел посетить. Кроме того, он посчитал, что видео купания в проруби должно хорошо «залететь» в социальных сетях.

Он пробыл в ледяной воде около 50 секунд и окунул голову под воду. С ним были два местных жителя, которые давно практикуют моржевание. Когда блогер вышел из воды, он почувствовал «сумасшедшую» боль, сердце бешено колотилось.

«Я подумал: „Окей, это было не очень умно. Я не готов, я не человек, который занимается купанием в ледяных прорубях, я просто тупой турист с Запада“. И я запаниковал», — рассказал ван Дам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что иностранцы поделились впечатлениями после крещенских купаний в РФ. Русская традиция давно привлекает иностранцев. Блогер Чарли Ланду из Конго уже второй год окунается на Крещение во Владивостоке.

