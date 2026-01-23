Самолет Azur Air подал сигнал бедствия над Китаем

Самолет Пхукет — Барнаул готовится к незапланированной посадке в Ланьчжоу

Самолет Пхукет — Барнаул готовится к незапланированной посадке в китайском аэропорту Ланьчжоу, он подал сигнал бедствия, пролетая над Китаем. Данные об этом следуют из сервиса Flightradar24. Информацию подтвердили в Azur air, которой принадлежит Boeing 757.

В настоящее время лайнер начал снижать высоту. Причины, из-за которых экипаж подал сигнал бедствия, пока неизвестны.

Из Таиланда борт вылетел около четырех часов назад.

До этого, 22 января, самолет, летевший из Новосибирска в Якутск, экстренно сел в Красноярске. Согласно предварительной информации, это произошло из-за обледенения клапана системы наддува воздушного судна из-за низких температур.

