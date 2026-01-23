«Честь и вызов»: Константин Богомолов о назначении и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Константин Богомолов: назначение и. о. ректора Школы-студии МХАТ — честь и вызов

Константин Богомолов прокомментировал в беседе с 5-tv.ru свое назначение и. о. ректора Школы-студии МХАТ.

«Для меня это большая честь и серьезный вызов. Это великая школа и великая традиция, достояние русской культуры, и моя задача развивать и преумножать славу Школы-студии как ведущего театрального ВУЗа. Хочу подчеркнуть, что я продолжу работать в Театре на Бронной, и процветание этого театра, и моя творческая деятельность — не отменимая часть моей профессиональной жизни», — прокомментировал он.