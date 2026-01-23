Стало известно, когда тело утонувшего в Босфоре пловца Свечникова привезут в РФ

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

Спортсмен был найден мертвым спустя пять месяцев после пропажи.

Когда тело Николая Свечникова привезут в Россию

Фото: Instagram*/beswim__; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тело утонувшего в Босфоре пловца Свечникова намерены перевезти в РФ 24 января

Тело российского пловца Николая Свечкникова, утонувшего во время заплыва в проливе Босфор, перевезут из Турции в Россию 24 января. Об этом рассказала мать пловца Галина, ее слова передает РИА Новости.

«Хотим перевезти 24 января», — сказала женщина.

Дата похорон Николая еще не определена, добавила родительница.

Николай Свечников бесследно исчез 24 августа 2025 года во время Межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Он вышел на дистанцию вместе с тремя тысячами других участников, но не финишировал.

Предположительно, он сошел с пути примерно через 500–600 метров от старта. Спортсмену было 29 лет. У него остались жена и маленький ребенок. По одной из версий, во время заплыва у Свечникова могла возникнуть судорога, а потом его унесло течением. Его мать и супруга утверждают, что организаторы состязания скрывают некоторые детали происшествия.

Утром 20 января рядом с набережной Бебек было найдено тело мужчины. Проведенная ДНК-экспертиза подтвердила, что это был Николай Свечников.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказала мать Свечникова о неправильной организации заплыва в Босфоре. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:08
«Абьюзер, расстаемся!»: Юлия Хлынина о правиле сохранения семьи
20:50
Врожденное стремление к красоте: как Валентино изменил мир высокой моды
20:33
Сомнительный улов: в США капитана рыболовного судна арестовали за продажу кокаина
20:27
«Будем учитывать»: компания Rendez-Vous прокомментировала скандальный пресс-тур
20:15
Президент ОАЭ встретился с главами делегаций России, Украины и США
19:59
Стало известно, когда тело утонувшего в Босфоре пловца Свечникова привезут в РФ

Сейчас читают

«Это глупые женщины»: Сергей Бурунов о мужских слезах
«Осадочек останется»: Алина Алексеева не советует делиться семейными проблемами
Время переосмысления: таро-прогноз на неделю с 26 января по 1 февраля
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026