Стало известно, когда тело утонувшего в Босфоре пловца Свечникова привезут в РФ

Тело утонувшего в Босфоре пловца Свечникова намерены перевезти в РФ 24 января

Тело российского пловца Николая Свечкникова, утонувшего во время заплыва в проливе Босфор, перевезут из Турции в Россию 24 января. Об этом рассказала мать пловца Галина, ее слова передает РИА Новости.

«Хотим перевезти 24 января», — сказала женщина.

Дата похорон Николая еще не определена, добавила родительница.

Николай Свечников бесследно исчез 24 августа 2025 года во время Межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Он вышел на дистанцию вместе с тремя тысячами других участников, но не финишировал.

Предположительно, он сошел с пути примерно через 500–600 метров от старта. Спортсмену было 29 лет. У него остались жена и маленький ребенок. По одной из версий, во время заплыва у Свечникова могла возникнуть судорога, а потом его унесло течением. Его мать и супруга утверждают, что организаторы состязания скрывают некоторые детали происшествия.

Утром 20 января рядом с набережной Бебек было найдено тело мужчины. Проведенная ДНК-экспертиза подтвердила, что это был Николай Свечников.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказала мать Свечникова о неправильной организации заплыва в Босфоре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ