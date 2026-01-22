«Его даже не увидели»: мать пловца Свечникова о неправильной организации заплыва в Босфоре

Мать пропавшего пловца Свечникова заявила о неправильной организации заплыва

Массовый заплыв в турецком проливе Босфор, в ходе которого пропал российский спортсмен Николай Свечников, был организован неправильно. Такое мнение высказала его мать Галина в интервью 5-tv.ru. Как отметила женщина, соревнования изначально были очень опасной авантюрой. А люди, которые проводили заплыв, очевидно, не смогли уследить за всеми. И даже не заметили исчезнувшего Свечникова сразу — это произошло только через несколько часов после финиша.

«Кажется, что просто, но мы не учитываем какие-то особенности своего здоровья, не учитываем погодные условия, да много чего не учитываем. Вот происходят такие вещи и такие трагедии. Только поженились, родился ребенок, живи и живи, и тебе пожалуйста. Страшно. Очень хотелось бы, чтобы организаторы как-то задумались, что неправильно были организованы соревнования, что самое главное — это жизнь людей», — сказала Галина.

Мама спортсмена рассказала, что узнала о его пропаже от родных. Николай не отвечал на звонки, как и его жена, и только спустя некоторое время она вышла на связь и сообщила о случившемся и начале поисков. Судя по имеющимся данным, отметила Галина, с ее сыном что-то случилось именно на финише — в том же районе было обнаружено его тело 20 января. При этом на месте было много корреспондентов, пловцов снимали дроны, но никто не заметил отсутствия российского спортсмена. А потом его искали долгие пять месяцев.

«Очень тяжело ждать столько времени. И искать своего ребенка — это очень-очень тяжело. И в то же время и сейчас очень тяжело, допустим, найти его. Не знаю. Сложно. Очень тяжелый период у нас сейчас», — призналась Галина.

Семью Свечникова, по словам его матери, поддерживают близкие и друзья. Люди активно участвовали в сборе средств для его поисков. В Турции также нашлось много желающих помочь. Родственники пловца благодарны им, а также адвокатам, которые организовывают поездки в Стамбул, встречи с представителями правоохранительных органов, прокурорами и местными властями. Сейчас уже почти нет сомнений, что найденное в Босфоре тело принадлежит Николаю. Родным показали только его фотографии — совпадают цвет гидрокостюма и татуировки.

Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время Межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Он вышел на дистанцию вместе с тремя тысячами других участников, но не финишировал. Предположительно, он сошел с пути примерно через 500–600 метров от старта. Спортсмену было 29 лет. У него остались жена и маленький ребенок. По одной из версий, во время заплыва у Свечникова могла возникнуть судорога, а потом его унесло течением. Его мать и супруга утверждают, что организаторы состязания скрывают некоторые детали происшествия.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.