Суд арестовал обвиняемую в крупной афере с похищением подростка в Красноярске

|
Группа мошенников требовала от отца похищенного мальчика выкуп в 30 миллионов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; СК России; 5-tv.ru

Суд в Красноярске арестовал девушку, подозреваемую в участии в мошеннической схеме с хищением трех миллионов рублей и похищением подростка. Об этом 25 января сообщили в управлении Следственного комитета в Красноярском крае и Хакасии.

«Обвиняемой в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Приехавшая из Сургута 18-летняя фигурантка дела пробудет под арестом один месяц и 27 суток, до 22 марта 2026 года. Соучастницу похищения подростка задержали днем ранее. По версии следствия, 21 января она прибыла в Красноярск в составе группы мошенников, а на следующий день пришла к месту жительства подростка, где вместе с ним вскрыла сейфы и похитила деньги.

Как писал 5-tv.ru, о пропаже 14-летнего сына красноярского предпринимателя Андрея Капли стало известно 23 января. Вечером 22 января мальчик ушел из дома в коттеджном поселке Серебряный Бор в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Подросток не отвечал на звонки и сообщения, хотя раньше всегда был на связи.

Вечером того же дня на телефон отца подростка пришло сообщение о похищении ребенка с требованием выкупа в 30 миллионов рублей. Отец попытался убедиться, что сын жив, попросил поговорить с ним по телефону, но ему отказали, настаивали на связи по переписке. Бизнесмен активно занимался поисками ребенка. В итоге подростка нашли с его девушкой на арендованной квартире.

Как рассказал сын предпринимателя, мошенники говорили, чтобы он не сообщал о них никому, так как все разговоры якобы прослушиваются.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

