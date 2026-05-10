Опасная ловушка: почему вейпинг вызывает более тяжелую зависимость, чем сигареты

Daily Mail: зависимость от вейпа в разы серьезнее сигаретной

Британские врачи предупредили о том, что молодежь, начинающая использовать электронные сигареты, рискует получить пожизненную зависимость из-за абстинентного синдрома, который зачастую протекает тяжелее, чем при отказе от обычного табака. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты отметили, что хотя вейпинг часто позиционируется как более безопасная альтернатива для курильщиков со стажем, его популярность среди ранее не куривших людей создает новую эпидемию.

Исследования демонстрируют, что большинство молодых вейперов безуспешно пытались завязать с этой привычкой, сталкиваясь с сильными головными болями, неконтролируемой дрожью и резкими перепадами настроения.

Основная проблема заключается в том, что пользователи электронных устройств зачастую потребляют гораздо больше никотина, чем любители традиционных сигарет, поскольку отсутствие дыма позволяет им парить практически непрерывно, в том числе внутри помещений.

Фон проблемы дополняется данными официальной статистики и личными историями пострадавших. Например, 33-летняя жительница Лондона Кейт Корфилд призналась, что ее зависимость была настолько глубокой, что она не расставалась с устройством даже во время марафонов, потребляя эквивалент двух пачек сигарет в день.

По словам доктора Арана Синганаягама, консультанта по респираторной медицине, состояние пациентов при отказе от вейпов оценивается как крайне тяжелое.

Ситуация усугубляется тем, что в Великобритании каждый пятый подросток в возрасте от 11 до 17 лет уже пробовал электронные сигареты.

Ученые из Университета Арканзаса подтверждают эти опасения: их исследование 2025 года показало, что три четверти молодых людей не смогли бросить вейпинг с первой попытки.

В качестве помощи медики рекомендуют препараты вроде варениклина, однако государственные службы здравоохранения пока не начали массово прописывать их именно для борьбы с электронными испарителями.

