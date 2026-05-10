«Боятся истории»: Мединский ответил на заочный приговор украинского суда

Светлана Стофорандова Журналист

В Киеве помощника президента России признали виновным за написанный им школьный учебник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Помощник президента России Владимир Мединский уверен, что вынесенный заочный приговор на Украине за написанный им учебник говорит лишь о том, что Киев боится исторической правды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«История — это оружие. И в прокуратуре Украины не такие уж дураки сидят. Понимают. И, судя по реакции, боятся», — написал он в личном блоге.

Шевченковский районный суд Киева приговорил к десяти годам лишения свободы не только Мединского, но и ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Обоих признали виновными в подготовке учебного пособия по истории для 11-х классов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помощник президента России с иронией воспринял само возбуждение уголовного дела. Он признался, что его радует интерес сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) к учебной литературе. Мединский даже предложил отправить им в офис партию книг, чтобы повысить образованность украинских силовиков.

