«Боятся истории»: Мединский ответил на заочный приговор украинского суда

Мединский объяснил заочный приговор на Украине страхом перед историей

Помощник президента России Владимир Мединский уверен, что вынесенный заочный приговор на Украине за написанный им учебник говорит лишь о том, что Киев боится исторической правды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«История — это оружие. И в прокуратуре Украины не такие уж дураки сидят. Понимают. И, судя по реакции, боятся», — написал он в личном блоге.

Шевченковский районный суд Киева приговорил к десяти годам лишения свободы не только Мединского, но и ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Обоих признали виновными в подготовке учебного пособия по истории для 11-х классов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помощник президента России с иронией воспринял само возбуждение уголовного дела. Он признался, что его радует интерес сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) к учебной литературе. Мединский даже предложил отправить им в офис партию книг, чтобы повысить образованность украинских силовиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.