Случаев завоза вируса Нипах из Индии в Россию не зафиксировали

|
Давид Андриясов
В России достаточно тест-систем для диагностики вируса, в пунктах пропуска через границу действует система «Периметр», подчеркнули в ведомстве.

Как защититься от вируса Нипах из Индии

Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев завоза вируса Нипах из Индии

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с распространением вируса Нипах в Индии и для купирования рисков разработал диагностическую тест-систему. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано», — проинформировали в службе.

В ведомстве подчеркнули, что в России достаточно тест-систем для диагностики вируса, в пунктах пропуска через границу действует система «Периметр», которая в режиме реального времени позволяет выявить у людей признаки инфекционных заболеваний.

В Роспотребнадзоре отметили, что вирус Нипах передается человеку от животных — например, свиней или летучих мышей, а вспышки инфекции регулярно возникают в Индии, единичные случаи фиксируют в странах Юго-Восточной Азии.

Для профилактики посещающим эти государства россиянам ведомство посоветовало избегать контакта с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, мыть фрукты и овощи перед употреблением, не пить воду из непроверенных источников.

При появлении признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль, в Роспотребнадзоре призвали немедленно обратиться к врачу.

Как ранее писал 5-tv.ru, вспышку вируса Нипах выявили в штате Западная Бенгалия недалеко от Калькутты. Всего известно о пяти случаях заражения. Власти региона организовали срочное эпидемиологическое расследование.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

