«Платишь нервами»: Регина Тодоренко объяснила, почему отказалась от музыкальной карьеры

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 22 0

Телеведущая уверена, что к любому делу можно относиться легко, но нельзя — легкомысленно.

Карьера Регины Тодоренко

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Регина Тодоренко отказалась от музыкальной карьеры, чтобы проводить больше времени с семьей

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала, почему сознательно не стала развивать музыкальную карьеру, несмотря на хорошие вокальные способности. По ее словам, она трезво оценила нагрузку и возможные последствия такого шага. Об этом знаменитость рассказала в своем Telegram-канале. 

Тодоренко отметила, что любая профессия требует полной вовлеченности, а при плотном графике работы на телевидении совмещать ее с музыкой практически нереально. Кроме того, значительную часть времени у нее занимает семья — как у многодетной мамы, у нее и без того хватает забот вне съемочной площадки.

Отвечая на вопрос подписчицы в своем Telegram-канале, ведущая призналась, что при углублении в музыкальную сферу рисковала бы почти не видеть близких. По ее словам, того объма самореализации, который она получает на ТВ, ей сейчас вполне достаточно.

Тодоренко также перечислила дополнительные сложности музыкального пути: создание песен требует не только времени, но и серьезных эмоциональных затрат, а продвижение треков — отдельный и весьма непростой процесс. Речь идет о выстраивании промо-стратегии, работе с командой профессионалов, организации гастролей, перелетов, технического обеспечения концертов, репетиций, формировании сценического образа и координации большого коллектива.

При этом Тодоренко не исключила, что в будущем сможет вернуться к этой идее. По ее словам, когда дети подрастут, у нее, возможно, появится шанс совмещать разные направления.

