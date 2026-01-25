Творчество, патриотизм и туризм: в каких клубах участвуют московские студенты

Сегодня у московских студентов есть много интересных вариантов отвлечься от лекций. В столичных колледжах и вузах открыты творческие, спортивные, патриотические, туристические и другие клубы. В них молодые люди могут найти единомышленников, снять стресс от учебы, отдохнуть от будничной суеты, а еще получить практические навыки и опыт.

В День студента, который отмечается 25 января, представители молодежных клубов рассказали о том, как важно выбрать верное направление, каким творчеством занимаются будущие полицейские и что можно увидеть в музее, созданном поисковым отрядом.

От антропологии до строевой подготовки

В колледже автоматизации и информационных технологий № 20 уже 17 лет работает студенческий поисковый отряд «Дозор». Его участники регулярно слушают тематические лекции, ходят в походы, ездят в музеи, учатся ориентированию на местности и строевому шагу. Важная часть работы отряда — раскопки на местах боев Великой Отечественной войны и поиск незахороненных павших солдат. К занятиям и выездам, в частности, привлекают учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это позволяет им получить ценный опыт командной работы, развить навыки самодисциплины и взаимопомощи, а также почувствовать себя частью важного и значимого дела, что способствует их социальной адаптации и личностному росту.

В отряде студенты изучают основы антропологии и туризма, учатся оказывать первую медицинскую помощь и проходят начальную военную подготовку, в том числе знакомятся с воинскими традициями и тренируют дисциплину. Каждый может присоединиться к выездам в места, где шли бои, в рамках проекта “Вахта памяти”. Участники отряда искали павших под Москвой и Ленинградом, в новгородских и тульских лесах. Вместе с ребятами мы нашли и подняли останки более 950 солдат Великой Отечественной войны, из них свыше 100 имен смогли идентифицировать.

Не так давно участники отряда нашли медальон с запиской семье и установили личность солдата — Василия Овечкина. «Ребята, обнаружившие эту весточку из прошлого, встретились с дочерью погибшего в 1942 году бойца. Женщина не помнит отца: он ушел на фронт через три дня после ее рождения, но всю жизнь она искала место его захоронения», — добавил Владимир Ступаков.

Найденные артефакты времен Великой Отечественной войны попадают в музей колледжа «Страницы великой истории». Там можно увидеть около 200 уникальных экспонатов, в том числе пролежавшую 80 лет в болотах листовку и немецкие бумажные деньги, осколки снарядов, фрагменты амуниции солдат, гильзы, макеты исторической техники и даже инсталляцию слепым слухачам блокадного Ленинграда. В музее регулярно проводят занятия для участников отряда. Здесь создано учебное место с песком, где закопаны пластиковые муляжи костей человека и животных. Ребята изучают строение скелетов, а затем учатся определять, кому они могли бы принадлежать.