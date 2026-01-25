В Петербурге у сотрудницы школьного пищеблока выявили туберкулез

Айшат Татаева
Айшат Татаева

У повара отсутствовал так называемый пропуск патологии — плановую флюорографию она прошла 5 января.

У сотрудницы школьного пищеблока выявили туберкулез

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

У сотрудницы компании, обеспечивающей питание в школе № 575 Приморского района Санкт-Петербурга, диагностирован туберкулез. Женщина, занимавшая должность повара, госпитализирована и получает необходимое лечение. В учебном заведении уже провели санитарную обработку, а среди учащихся и персонала новых случаев заболевания не выявлено. Об этом 25 января ТАСС сообщили в городском комитете по здравоохранению.

По данным городского противотуберкулезного диспансера, заболевшая является сотрудницей сторонней организации. В настоящее время специалисты проводят обследование школьников, которые могли контактировать с ней. Все дезинфекционные мероприятия в школе завершены.

В комитете подчеркнули, что у работницы не было нарушений в прохождении медицинских осмотров: плановую флюорографию она прошла 5 января. Результаты дополнительной проверки показали отсутствие признаков туберкулеза у учеников и сотрудников образовательного учреждения.

С 16 января межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ведет санитарно-эпидемиологическое расследование. Определен круг контактных лиц, организовано их медицинское обследование, а также реализован полный комплекс противоэпидемических мер. Ситуация остается на контроле ведомства.

Как пояснили в комитете по здравоохранению со ссылкой на главного внештатного фтизиатра Санкт-Петербурга Александра Пантелеева, туберкулез не входит в перечень карантинных инфекций, поэтому приостанавливать работу школы не планируется.

Кроме того, Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу инициировало доследственную проверку после появления информации об инциденте в СМИ. Следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

